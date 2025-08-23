Miguel Ángel Russo pasó la escoba y dejó afuera de la práctica de Boca a cuatro futbolistas ¿quiénes son?

Pensando en el partido ante Banfield, Miguel Ángel Russo dejó afuera de las prácticas a cuatros futbolistas, entre ellos hay uno que llamó la atención.

En la previa del partido contra Banfield, por la sexta fecha del torneo Clausura, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, decidió hoy apartar de la convocatoria a cuatro jugadores, entre ellos el mediocampista Kevin Zenón, hasta hace poco titular en el primer equipo.

Además del volante correntino, el director técnico también prescindió del defensor Lucas Blondel y de otros dos mediocampistas: Ignacio Miramón y Agustín Martegani. A estos cuatro jugadores se suman los mediocampistas Ander Herrera y Tomás Belmonte, quienes continúan recuperándose de sus respectivos desgarros, y tampoco estarán disponibles para el cotejo ante el Taladro.

Kevin Zenón afuera de las prácticas en Boca El caso más llamativo es el de Zenón, quien, era el único que había tenido minutos desde la llegada de Russo al banco de suplentes, con siete encuentros disputados. De todas formas, el mediocampista que arribó a Boca desde Unión fue perdiendo su lugar en la convocatoria. Habiendo jugado los 90 minutos en el debut de Russo en su tercer ciclo, en el empate por 2-2 con Benfica en el Mundial de Clubes, el volante fue reemplazado en el encuentro siguiente y fue suplente en el empate ante Auckland City.

Kevin Zenon Kevin Zenón no sería convocado para el partido ante Banfield. @kevinzenon En el actual certamen locaL, el ex Unión de Santa Fe jugó 29 minutos ante Argentinos Juniors y tuvo dos breves ingresos en los partidos siguientes, ante Unión y Huracán, en los que no superó los 15 minutos de juego. Además, disputó cinco minutos en la derrota por 2-1 por Copa Argentina ante Atlético Tucumán y no ingresó al campo de juego en los últimos dos partidos del equipo equipo, contra Racing e Independiente Rivadavia.

Las ausencias de los otros tres integrantes del plantel eran mas esperadas: Blondel no fue considerado en ningún momento por Russo, quien prefirió al peruano Luis Advíncula por el lateral derecho y llegó a darle rodaje, y posteriormente titularidad, a Juan Barinaga.