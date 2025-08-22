De titular en el Mundial de Clubes a relegado por Russo: la enigmática situación de una pieza clave de Boca

Perdió terreno después de su frustrada venta a Europa y Miguel Ángel Russo lo puso detrás de Janson y Martegani. Ahora deberá pelear para recuperar su lugar.

En Boca hay un nombre que de un día para el otro pasó de estar en la consideración de Miguel Ángel Russo a quedar relegado. El técnico fue claro con sus señales: lo bajó en la práctica, lo dejó atrás en la pelea por un lugar y el mensaje interno fue tan fuerte como enigmático.

Estuvo cerca de pegar el salto al Olympiacos de Grecia, pero el traspaso se cayó cuando la dirigencia de Boca rechazó la oferta de 7 millones de dólares por el 80% de su pase. Con la negociación frustrada, el volante entró en un terreno incómodo dentro del plantel.

El jugador de Boca Juniors que perdió lugar tras caerse su pase a Europa Kevin Zenón @BocaJrsOficial Kevin Zenón quería la chance europea, pero el club no quedó conforme con la cifra y las retenciones impuestas tras la venta de Mastantuono al Real Madrid complicaron aún más la operación. Desde entonces, Russo decidió bajarle el pulgar, al menos por ahora.

En la práctica de este jueves en la Bombonera, Russo eligió a Lucas Janson por encima suyo y la semana pasada ya lo había relegado detrás de Agustín Martegani. Zenón, que había sido titular en el ciclo ante Benfica y Bayern en el Mundial de Clubes, quedó ahora en un segundo plano. Incluso frente a Independiente Rivadavia, si bien fue convocado, se quedó en el banco de suplentes sin sumar minutos. Una señal evidente de su presente relegado.

En Boca esperan que el ex Unión recupere la motivación. Russo ya mostró antes cómo maneja estas situaciones, como ocurrió con Exequiel Zeballos, y seguramente repita la misma fórmula: esperar el momento justo para volver a darle lugar. Por ahora, Zenón deberá redoblar esfuerzos y demostrar en la cancha que quiere recuperar el lugar que perdió.