Mascherano reveló que Messi se entrenó diferenciado en Inter Miami y encendió las alarmas: "Se sintió..."

Mascherano confesó que Lionel Messi, que volvió a jugar el pasado sábado tras superar una lesión, no pudo entrenarse con normalidad y lo puso en duda para los cuartos de final de la Leagues Cup.

Este martes, Javier Mascherano confirmó una pésima noticia para Inter Miami, pero sobre todo para la Selección argentina en vistas a la fecha FIFA de septiembre: Lionel Messi, que volvió a las canchas el pasado sábado frente a LA Galaxy por la MLS tras dejar atrás un leve desgarro, no pudo completar la práctica a la par de sus compañeros y se entrenó diferenciado.

Bomba: Lionel Messi, otra vez diferenciado y en duda en Inter Miami El Jefecito reveló esto en la conferencia de prensa previa al duelo clave ante Tigres de México de este miércoles (21 horas de Argentina) por la Leagues Cup y detalló los motivos: “Leo no entrenó con el grupo, lo hizo diferenciado. Es la misma situación que describí el otro día después del partido (vs. LA Galaxy). Se sintió incómodo dentro de esos 45 minutos que jugó y lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana”, dijo el DT de las Garzas.

El capitán del Inter Miami y de la Albiceleste se recuperó hace pocos días de una lesión muscular que sufrió en el encuentro contra el Necaxa el 2 de agosto y, dos semanas después, volvió a jugar en la victoria 3-1 ante LA Galaxy por la MLS, donde ingresó en el entretiempo y contribuyó con un golazo de afuera del área y una asistencia de taco a Luis Suárez.

Sin embargo, la molestia no caducó y sigue afectando al 10 en el día a día, es por eso que Javier Mascherano puso en duda su presencia en el choque ante los mexicanos por los cuartos de final: “No está descartado. No puedo decir hoy en día si va a jugar o no porque mucho va a tener que ver con las sensaciones que él vaya teniendo”, confesó.