La tajante frase de Xabi Alonso luego de que Mastantuono dijera que Messi es el mejor del mundo: "Veo que..."

En la previa al partido ante Osasuna, Xabi Alonso minimizó la polémica por la frase del joven sobre Messi y cruzó a un periodista que lo consultó al respecto.

Xabi Alonso cruzó a un periodista en la conferencia de prensa previa al choque ante el Osasuna.

“Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador”, había dicho Mastantuono, para luego aclarar: “Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar. Yo vengo a hacer mi camino y que los fanáticos se sientan contentos”.

La frase no cayó bien en un sector de la afición madridista, pero Xabi Alonso defendió al juvenil en conferencia de prensa. Cuando un periodista le preguntó si le había hecho alguna recomendación al respecto, el DT fue tajante: "¿Recomendación para decirle quién es su jugador favorito? Veo que tiene lógica que su jugador favorito sea Messi siendo argentino y zurdo, no es una sorpresa para mí".

De esta manera, el técnico español buscó cerrar la polémica y quitarle presión a Mastantuono, quien además fue incluido en la lista de convocados para el partido de este martes ante Osasuna, por la primera jornada de la Liga de España.

La chance de que Mastantuono debute en el Real Madrid Entrenamiento de Mastantuono en el Real Madrid Franco Mastantuono fue convocado por Xabi Alonso para el duelo de este martes con Osasuna y podría tener su debut. EFE Si bien se espera que inicie en el banco de suplentes, Alonso dejó abierta la puerta a que el argentino tenga sus primeros minutos: “Podría jugar, va a aportar energía y mucha calidad. En estos días le vi la garra argentina y una zurda espectacular”.