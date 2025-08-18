La tajante frase de Xabi Alonso luego de que Mastantuono dijera que Messi es el mejor del mundo: "Veo que..."
En la previa al partido ante Osasuna, Xabi Alonso minimizó la polémica por la frase del joven sobre Messi y cruzó a un periodista que lo consultó al respecto.
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, salió a respaldar a Franco Mastantuono tras los cuestionamientos que recibió por una declaración durante su presentación como refuerzo. El juvenil argentino, de apenas 18 años, había elegido a Lionel Messi como el mejor futbolista del mundo, lo que generó algunos comentarios entre hinchas Merengues debido a la histórica rivalidad con el Barcelona.
“Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador”, había dicho Mastantuono, para luego aclarar: “Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar. Yo vengo a hacer mi camino y que los fanáticos se sientan contentos”.
Te Podría Interesar
Xabi Alonso defendió a Mastantuono tras la polémica por su elogio a Messi
La frase no cayó bien en un sector de la afición madridista, pero Xabi Alonso defendió al juvenil en conferencia de prensa. Cuando un periodista le preguntó si le había hecho alguna recomendación al respecto, el DT fue tajante: “¿Recomendación para decirle quién es su jugador favorito? Veo que tiene lógica que su jugador favorito sea Messi siendo argentino y zurdo, no es una sorpresa para mí”.
De esta manera, el técnico español buscó cerrar la polémica y quitarle presión a Mastantuono, quien además fue incluido en la lista de convocados para el partido de este martes ante Osasuna, por la primera jornada de la Liga de España.
La chance de que Mastantuono debute en el Real Madrid
Si bien se espera que inicie en el banco de suplentes, Alonso dejó abierta la puerta a que el argentino tenga sus primeros minutos: “Podría jugar, va a aportar energía y mucha calidad. En estos días le vi la garra argentina y una zurda espectacular”.
El encuentro entre Real Madrid y Osasuna se jugará este martes desde las 16 (hora de la Argentina) y se podrá ver por DSports.