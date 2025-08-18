La prelista de la Selección argentina para los partidos ante Venezuela y Ecuador, con dos sorpresas y dos vueltas

Falta menos de un año para el Mundial 2026, para el que la Selección argentina ya está clasificada y buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022. Pero antes, quedan algunos compromisos previos, como finalizar las Eliminatorias Sudamericanas (en las que el elenco nacional ya se aseguró la punta), a las que le quedan dos fechas.

La Albiceleste jugará su próximo partido en poco más de dos semanas, el jueves 4 de septiembre como local frente a Venezuela, y completará el llamado el martes 9 como visitante contra Ecuador. Para este doble compromiso, Lionel Scaloni ya confirmó la prelista de convocados, que cuenta con algunas sorpresas y también algunos regresos.

La prelista de la Selección argentina Preslista Selección Argentina Eliminatorias Septiembre @Argentina En un principio, se destaca la presencia de dos nombres que tendrían su primera convocatoria para el combinado nacional. Uno de ellos es Alan Varela, una de las mayores promesas de Boca en el último lustro, que desde 2023 se desempeña en el Porto con un gran nivel, y se esperaba que lo llamaran más temprano que tarde. El otro es José López, el "Flaco", delantero de 24 años surgido de Lanús y que desde 2022 juega en Palmeiras.

Por su parte, el Scaloni volvió a incluir en la nómina a dos campeones del mundo que en el último tiempo había quedado relegados. Se trata de dos hombres de River como Marcos Acuña, que su último partido con Argentina había sido en la doble fecha de septiembre de 2024 contra Colombia, y Gonzalo Montiel, que su última vez había sido en noviembre de ese mismo año ante Perú.