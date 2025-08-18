La prelista de la Selección argentina para los partidos ante Venezuela y Ecuador, con dos sorpresas y dos vueltas
Lionel Scaloni ya elaboró la primera lista de 31 pre-convocados de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre.
Falta menos de un año para el Mundial 2026, para el que la Selección argentina ya está clasificada y buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022. Pero antes, quedan algunos compromisos previos, como finalizar las Eliminatorias Sudamericanas (en las que el elenco nacional ya se aseguró la punta), a las que le quedan dos fechas.
La Albiceleste jugará su próximo partido en poco más de dos semanas, el jueves 4 de septiembre como local frente a Venezuela, y completará el llamado el martes 9 como visitante contra Ecuador. Para este doble compromiso, Lionel Scaloni ya confirmó la prelista de convocados, que cuenta con algunas sorpresas y también algunos regresos.
La prelista de la Selección argentina
En un principio, se destaca la presencia de dos nombres que tendrían su primera convocatoria para el combinado nacional. Uno de ellos es Alan Varela, una de las mayores promesas de Boca en el último lustro, que desde 2023 se desempeña en el Porto con un gran nivel, y se esperaba que lo llamaran más temprano que tarde. El otro es José López, el "Flaco", delantero de 24 años surgido de Lanús y que desde 2022 juega en Palmeiras.
Por su parte, el Scaloni volvió a incluir en la nómina a dos campeones del mundo que en el último tiempo había quedado relegados. Se trata de dos hombres de River como Marcos Acuña, que su último partido con Argentina había sido en la doble fecha de septiembre de 2024 contra Colombia, y Gonzalo Montiel, que su última vez había sido en noviembre de ese mismo año ante Perú.
Además, se pueden resaltar algunos nombres como el del Diablito Echeverri, que si bien todavía no había tenido su debut con la Mayor, ya venía desempeñándose con regularidad y siendo figura indiscutida en las juveniles, por lo que no califica como sorpresa. También volvió a ser llamado Franco Mastantuono, que ya había tenido su estreno en la doble fecha de junio. Por último, la ausencia más notable es la de Enzo Fernández, que fue expulsado en el empate 1-1 como local frente a los Cafeteros, y si bien le dieron solo un partido de suspensión, el DT prefirió excluirlo por completo para esta oportunidad.