Bombazo: Claudio Echeverri deja el Manchester City y será refuerzo del Bayer Leverkusen

Claudio Echeverri se va del equipo comandado por Guardiola y jugará a préstamo por una temporada en el elenco campeón de la Bundesliga en 2023.

Después de varios idas y vueltas, Claudio Echeverri deja el Manchester City. El Diablito, una de los futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta por Pep Guardiola durante esta temporada, se va del club inglés para seguir jugando en el Viejo Continente. En un principio se esperaba que el Girona de España o la Roma de Italia sea uno de sus nuevos destinos, pero finalmente no será ninguno de ellos.

El nuevo equipo del volante de la Selección argentina Sub 20 es el Bayer Leverkusen. Según informó Fabrizio Romano, periodista especialista en mercados de pases, el elenco de la Bundesliga llegó a un acuerdo con los Ciudadanos para incorporar al Diablito a préstamo por un año, durante el que le pagarán el salario, pero no tendrá opción de compra. De esta manera, el City volverá a contar con el jugador de 19 años de cara a la temporada 2026/27.

Claudio Echeverri será nuevo jugador del Bayer Leverkusen Por su parte, Claudio Echeverri llegará a Alemania este martes, se hará la revisión médica por la noche y en los próximos días será presentado de manera oficial. Si no surgen contratiempos, al día siguiente ya se estará entrenando bajo las órdenes de Erik Ten Hag y se encontrará con otro ex River como Ezequiel Palacios, una de las grandes figuras del equipo campeón del certamen alemán en 2023.

No buy option clause, salary covered by Leverkusen and Echeverri on his way for medical already tonight.



El Diablito will play under ten Hag, as @MatteMoretto reported. pic.twitter.com/zQPXp5gjYD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025 La llegada al Bayer Leverkusen le resulta al Diablito mucho más favorable que una transferencia al Girona o a la Roma, ya que el argentino se incorpora a un conjunto que finalizó segundo en la Bundesliga y disputará la UEFA Champions League, algo que los otros clubes interesados no tenían en el horizonte.