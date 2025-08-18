Xabi Alonso anticipó el potencial debut de Franco Mastantuono en Real Madrid y lo llenó de elogios: "Tiene ese espíritu argentino que..."

Franco Mastantuono fue convocado para el estreno del Real Madrid en LaLiga ante Osasuna y Xabi Alonso habló sobre él en conferencia de prensa.

Franco Mastantuono está rápidamente dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad. Con 18 años recién cumplidos, ya habiendo brillado con 17 en la primera de River y debutado con la Selección argentina mayor, firmó días atrás su primer contrato con el Real Madrid, el club más grande del mundo, que lo recibió con los brazos abiertos.

Hay grandes expectativas para lo que el joven crack de Azul pueda hacer en la Casa Blanca, en la que será la temporada previa al Mundial 2026. Y este lunes, con apenas un puñadito de entrenamientos con el plantel profesional, sorprendió que Xabi Alonso decidiera convocarlo para el partido de mañana contra Osasuna en el Santiago Bernabéu por la fecha 1 de LaLiga.

Los elogios de Xabi Alonso para Franco Mastantuono Los elogios de Xabi Alonso para Franco Mastantuono "Podría tener minutos mañana. Va a aportar calidad, va a aportar energía. Es comprometido defensivamente, tiene impulso. En poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero. Tiene calidad y es combativo", adelantó el DT al respecto hace unas horas en conferencia de prensa, anticipando el posible estreno del argentino con la camiseta merengue.

En ese sentido, llenó de elogios a Mastantuono: "Tiene una pierda zurda espectacular, tanto en el último pase como en la definición que es muy buena. Es un jugador joven y precoz. Tenemos que acompañarlo, pero creo que ya está a un muy bien nivel", apuntó el exmediocampista.

Xabi Alonso recordó la primera vez que habló con Mastantuono Xabi Alonso recordó la primera vez que habló con Mastantuono Por otro lado, recordó la primera conversación que tuvo con él hace algunos meses: "Me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años en ese entonces. Era un hombre de 17 años, con mucha seguridad en sí mismo, sin ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. La segunda vez que hablé ya tenía 18. Se le nota esa calidad, madurez, ganas... Se va a integrar muy rápido, ya sea en la dinámica del vestuario o en la del juego".