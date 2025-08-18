Franco Mastantuono fue convocado para el partido ante Osasuna por La Liga: ¿debuta este martes en Real Madrid?

Franco Mastantuono, flamante fichaje del Merengue, fue incluido en la lista de convocados por Xabi Alonso para el duelo de este martes en el Bernabéu.

Franco Mastantuono ya se acopló y conoció a todos sus nuevos compañeros del Real Madrid. El volante de 18 años fue presentado el pasado jueves en el club más ganador de todos los tiempos y el viernes tuvo su primera práctica bajo las órdenes de Xabi Alonso, el entrenador que pidió expresamente su fichaje.

Tras su llegada al Merengue, todos los hinchas se preguntan cuándo se dará el tan ansiado debut del surgido en Azul. Este martes a las 16:00 (hora de Argentina), el cuadro de la capital española recibirá en el Santiago Bernabéu al Osasuna por la primera jornada de la Liga de España.

Mastantuono Real Madrid Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento en el Real Madrid. Foto: @realmadrid Franco Mastantuono fue convocado para el partido ante el Osasuna A un día del encuentro ante el elenco de Navarra, el entrenador español dio la lista de convocados para el partido y entre los 22 futbolistas aparece el volante de la Selección argentina. De todas maneras, se espera que el DT no lo incluya dentro del once inicial, pero sí le dará un poco de rodaje y es probable que sume unos minutos en el segundo tiempo.

Además, el posible debut de Franco Mastantuono se relaciona con las bajas de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Los dos futbolistas son piezas indispensables en el mediocampo del Real Madrid y al no tener mucho recambio, el entrenador español tendrá como variante al exfutbolista de River.