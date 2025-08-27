Se destacó en la Lepra, pasó por un gigante de Italia y ahora será compañero de Neymar en el Santos

El defensor Tomás Palacios, con pasado en la Lepra, jugará en el Santos, donde será compañero de Neymar y será dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda.

Tomás Palacios, exjugador de la Lepra, seguirá su carrera en el Santos de Brasil, donde será compañero de Neymar.

El defensor Tomás Palacios, de 22 años y con pasado en la Lepra, tendrá un nuevo desafío en su carrera y jugará en Santos de Brasil, donde compartirá vestuario con Neymar Jr. El pase del zaguero pertenece al Inter de Italia, que lo cedió a préstamo por un año con una opción de compra cercana a los 10 millones de euros.

Nacido en General Pico, La Pampa, el 28 de abril de 2003, Palacios se formó en Talleres de Córdoba y debutó en Primera en 2022. Sin embargo, antes de dar el salto al fútbol europeo tuvo un paso corto -9 partidos- pero destacado por Independiente Rivadavia. En la zaga de la Lepra, tuvo actuaciones sobresalientes y se ganó el cariño del público mendocino.

En junio de 2024, Palacios fue transferido al Inter, que pagó 6,5 millones de euros por su pase, con un contrato a largo plazo. Asimismo, en la última temporada vistió la camiseta del Monza, donde fue cedido, pero no tuvo mucha continuidad.

El Santos busca sumar para alejarse de la zona de descenso Palacios buscará consolidarse y sumar minutos en el “Peixe”, en Brasil, en un equipo grande que atraviesa un momento complicado y que lucha por escaparle al descenso. Allí, además de coincidir con Neymar, el pampeano se encontrará con jugadores argentinos como Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser y Gonzalo Escobar, bajo la conducción de Juan Pablo Vojvoda, exentrenador de Talleres, el club que lo vio nacer.

Por su parte, el equipo está en un mal momento, pero renueva expectativas con la llegada de entrenador argentino. El Santos suma apenas 21 puntos en 20 fechas del Brasileirao y se encuentra a solo dos unidades del último puesto de descenso. Cabe destacar que en el torneo perderán la categoría cuatro equipos, que hoy por hoy serían Vitoria, Juventude, Fortaleza y Sport Recife, mientras que Vasco Da Gama se salvaría sobre la cornisa.