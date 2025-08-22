La Lepra va en busca de un triunfo ante Tigre para recobrar la ilusión y meterse en la pelea

Independiente Rivadavia visita a Tigre este viernes desde las 20 por la sexta fecha del Torneo Clausura. Alex Arce está entre los convocados en la Lepra.

Independiente Rivadavia visita a Tigre este viernes desde las 20 en el estadio José Dellagiovana de Victoria por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. La Lepra buscará volver al triunfo después de tres jornadas y de dos derrotas al hilo con la presencia de Alex Arce entre los convocados.

Con la noticia de la convocatoria de Alex Arce luego de sufrir un desgarro que lo dejó afuera del partido ante Boca y con otras modificaciones, sumado a un posible cambio de esquema, Independiente busca volver a las fuentes y reencauzar el rumbo en el Clausura tras un arranque inesperado y una pronunciada involución en su juego.

Tigre en cambio, de la mano de Diego Dabove, llega de vencer a Racing Club en Avellaneda por los goles de Braian Martínez e Ignacio Russo en la agonía del partido y suma tres puntos más que los Azules en la zona A del torneo. A su vez, se trata de un competidor directo en las aspiraciones de los mendocinos de pelear por clasificarse a la Copa Sudamericana y además será el rival de cuartos de final de la Copa Argentina.

Las posibles formaciones del Matador y la Lepra Con la posibilidad de que Alex Arce sea incluido entre los titulares, Berti realizará modificaciones de cara al partido de este viernes en Victoria. En este sentido, Ezequiel Bonifacio entraría en lugar de Pedro Souto, mientras que Matías Fernández o Nicolás Retamar reemplazarían a Mauricio Cardillo. Las posibles formaciones de ambos equipos serían las siguientes:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Tomás Ortega, Tomás Bottari y Franco Amarfil; Nicolás Retamar, Fabrizio Sartori o Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Jesús Berti.