Así es la logística de River para viajar a Mendoza, donde se enfrentará a Unión este jueves

River Plate se prepara para un nuevo duelo por Copa Argentina y ya tiene todo organizado para su estadía en Mendoza, donde se enfrentará con Unión de Santa Fe.

River Plate se prepara para un nuevo desafío en la Copa Argentina y ya tiene todo organizado para su estadía en Mendoza, donde se enfrentará a Unión de Santa Fe por los octavos de final. El encuentro se jugará este jueves en el estadio Malvinas Argentinas y Marcelo Gallardo apostaría por un equipo muy ofensivo.

El plantel Millonario se entrenará este miércoles por la tarde en River Camp y, el Centro de Alto Rendimiento que posee en Ezeiza. Una vez concluida la práctica, el plantel partirá hacia la provincia cuyana en un vuelo chárter que está programado para las 19:00.

Una vez en Mendoza, la delegación quedará concentrada en el Hotel Diplomatic a la espera del partido del jueves por la noche. El regreso está previsto para el viernes al mediodía, también en vuelo chárter.

La logística del viaje de River para su visita a Mendoza: La logística de River Plate de cara al duelo en Mendoza por la Copa Argentina ya está definida y busca reducir el desgaste del plantel, que atraviesa una agenda exigente entre el torneo local y las competencias internacionales. En tanto, se espera una gran concurrencia de hinchas Millonarios en el Malvinas Argentinas.

River se entrenará este miércoles por la tarde en el predio River Camp.

Viaje a Mendoza en vuelo chárter a las 19:00.

Alojamiento en el Hotel Diplomatic.

Regreso a Ezeiza el viernes en chárter a las 12:00.