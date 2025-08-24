Cómo será la venta de entradas para ver a River ante Unión en el Malvinas

En encuentro se disputará el próximo jueves desde las 21.15 y es válido por los octavos de final de la Copa Argentina. Cómo conseguir las entradas.

River afronta semanas muy intensas de actividad competitiva. Tras la sufrida clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores deberá visitar (este lunes) a Lanús en un partido clave para sus aspiraciones en el torneo doméstico, y luego afrontar un nuevo desafío mata-mata, en este caso por la Copa Argentina ante Unión, el próximo jueves.

Ese encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 21.15 y este domingo, desde la organización de la Copa Argentina hicieron público el operativo para la venta de entradas de los fanáticos de River que buscan presenciar el partido, por los octavos de final de esa competencia.

Así será el expendio de entradas para ambas parcialidades.

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Unión de Santa Fe: Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18 hs, en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).

Venta web para la parcialidad de River Lunes 25 de agosto, desde las 12 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)