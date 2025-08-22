Se viene un mega festival para festejar el Día del Estudiante en Luján con Luck Ra y Kapanga: cuándo y dónde

Se trata del festival Vivo Luján que reúne a grandes artistas del país. Esta vez llegarán Kapanga y Luck Ra.

La escena musical en Mendoza se enciende con una noticia que hará bailar a miles de fanáticos para una fecha más que especial: el día del estudiante. Luck Ra, el popular cantante cordobés, se presentará en la provincia el domingo 21 de septiembre, en un show que promete ser inolvidable. El artista, conocido por su estilo que fusiona cuarteto, pop y urbano, llega al Multiespacio Cultural Luján de Cuyo en el marco del festival Vivo Luján.

luck ra Luck Ra estará en el Vivo Luján. Prensa El regreso de Luck Ra a Mendoza es uno de los eventos más esperados de la agenda cultural. Con una trayectoria llena de hits, el artista ha logrado conquistar a un público masivo que corea sus canciones en cada uno de sus shows. Como si esto no fuera una gran fiesta con la presencia del cordobés, también se presentará una de las bandas más icónicas del rock argentino: Kapanga.

El festival estará dividido en dos días de puro show, entretenimiento, fiesta y amigos. El primer día será el 20 de septiembre con la participación de Kapanga, y en la jornada del 21 de septiembre será el momento de Luck Ra.

La venta de entradas comienza este jueves 21 de agosto a las 12 del mediodía. Los fanáticos podrán adquirir sus tickets a través de la plataforma Tuentrada.com. Para celebrar la noticia, se han dispuesto precios promocionales hasta agotar stock: la Entrada General a $18.000, el Combo Dúo (2 entradas) a $32.000 y el Combo La Banda (4 entradas) a $60.000.