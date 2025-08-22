Se viene el casamiento: quién es la famosa bailarina que apostó al amor y dará el sí en el altar

Una de las noticias más comentadas en el mundo del espectáculo ha sido el anuncio de Andrea Ghidone. La actriz y bailarina uruguaya ha confirmado su casamiento con el empresario argentino Pablo Otero, en una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y a la prensa.

andrea ghidone y su novio Andrea Ghidone se casará con Pablo Otero. @andreaghidoneoficial El anuncio llegó a través de una romántica publicación en Instagram, donde Andrea Ghidone compartió imágenes de su viaje por Europa junto a su futuro esposo. "Les cuento que en 2026 nos casamos", escribió la bailarina, acompañando el mensaje con postales llenas de afecto y romanticismo. La noticia fue celebrada de inmediato por colegas y amigos del mundo del espectáculo, como Adabel Guerrero y Anita Pauls, quienes se manifestaron con comentarios y emojis.

andrea ghidone 2 Andrea Ghidone se casará con Pablo Otero. @andreaghidoneoficial La pareja de Ghidone, Pablo Otero, es un reconocido empresario argentino, conocido en el ambiente como "el señor del tabaco". Otero es el accionista mayoritario y presidente de Tabacalera Sarandí, una firma con sede en Buenos Aires que cuenta con más de 400 empleados. Según declaraciones del propio empresario, la compañía factura anualmente cerca de 800 millones de dólares y aporta más de 500 millones en impuestos.