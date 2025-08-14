Olvidó a Emlia Attias: el Turco Naim apostó de nuevo al amor y encontró una nueva pareja

Tras separarse en el 2024 de Emilia Attias, el humorista estaría de novio con una directora argentina, según trascendió.

Tras haberse separado el año pasado de Emilia Attias, con quien estuvo durante 20 años y tiene una hija, ahora el Turco Naim se convirtió en noticia porque encontró una nueva pareja, revelaron en LAM, programa que conduce Ángel de Brito.

El nuevo romance del Turco Naim El humorista de Showmatch está de novio otra vez y volvió al ruedo en el amor. Después de que se legalizara su divorcio con la actriz Emilia Attias en mayo de 2024, se trasladó a Ecuador, su nueva residencia.

En ese momento el Turco Naim solo señaló que la separación se había realizado en buenos términos y sin terceros en discordia.

¿Qué pasó en la separación de Emilia Attias y el Turco Naim? El Turco Naim y Emilia Attias se separaron en el 2024. Fuente. Archivo. Según revelaron en LAM, el Turco Naim apostó al amor nuevamente con una directora de cine argentina, Tamae Garateguy.

"Yo soy protagonista de mi propia vida. No sufro por nada ni por nadie. Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero”, dijo en su momento el Turco Naim.