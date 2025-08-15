Sin Bandera vuelve a Argentina: fechas, precios y cómo conseguir entradas para los shows

Los fanáticos de la música romántica tienen un gran motivo para celebrar. El popular dúo Sin Bandera confirmó su regreso a la Argentina en el marco de su gira Escenas Tour. El grupo, integrado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García, ofrecerá una serie de conciertos que prometen un emotivo repaso por las baladas que marcaron a toda una generación. El show llega como parte de la celebración por sus 25 años de trayectoria en la música.

sin bandera show Sin Bandera brindará cuatro shows en las ciudades más importantes de Argentina. @sinbandera Las fechas de los conciertos ya están confirmadas, y el dúo se presentará en las ciudades más importantes del país. El 14 de febrero de 2026, el show llegará al Movistar Arena de Buenos Aires. Luego, la gira continuará el 16 de febrero en el Anfiteatro de Rosario, el 18 de febrero en el Arena Stadium de Mendoza y el 19 de febrero en el Quality Arena de Córdoba.

La banda, que debutó en el año 2000, se convirtió rápidamente en un referente de la música romántica en español. Con éxitos como "Entra en mi vida", "Que me alcance la vida" y "Mientes tan bien", Sin Bandera conquistó a miles de fans en toda América Latina y España. Después de una pausa en 2008 y un esperado regreso en 2015, el dúo ha mantenido intacta la química que los caracteriza en escena, consolidando un legado musical.

Vuelve Sin Bandera a Argentina. La preventa de entradas comenzará el lunes 18 de agosto a las 13, de forma exclusiva para clientes de Galicia, quienes podrán adquirirlas en hasta seis cuotas sin interés a través de ticketek.com.ar. Luego, la venta general se abrirá el martes 19 de agosto a las 13, con todos los medios de pago habilitados, también por la página web de Ticketek y en la boletería de Quality Espacio en Córdoba.