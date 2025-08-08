La Beriso está de fiesta y vuelve a Mendoza con un show único: "Vamos a celebrar con nuestro amado público"

Como es costumbre, La Beriso vuelve a pisar Mendoza como cada año con más música y mucho que compartir con sus fanáticos fieles. En esta ocasión, la fecha elegida para el recital es este sábado 9 de agosto a las 22 horas en el Stadium Arena Maipú y, en la previa al momento tan esperado, Ezequiel Bolli, bajista, habló con MDZ en una entrevista exclusiva.

Las entradas para el recital están disponibles en la página web de Ticketek a dos valores: $50.000 el campo general y $70.000 la platea central más el cargo por servicio. Este concierto será muy especial tanto para la banda liderada por Rolo Sartorio como para todos aquellos fanáticos que los siguen desde hace años y esperan disfrutar todo un recorrido por las mejores canciones de La Beriso en una noche más que especial.

Este evento es muy especial para todos porque se celebran más de 10 años del estreno de Historias, uno de sus discos más exitosos. En esta producción, se encuentra la gran canción Madrugada y en YouTube los llevó a tener más de 187 millones de reproducciones, totalmente destacable. En este marco, el bajista de la banda habló con MDZ e hizo un recorrido por la propia historia de La Beriso.

En estos diez años desde el disco Historias, ¿cuál fue el momento más bisagra para la banda? ¿Hubo algún punto de quiebre que los haya marcado especialmente?

Si tengo que pensar en un momento que nos marcó fue nuestro primer Luna Park en Buenos Aires; en ese momento nos sorprendió mucho la convocatoria y supimos que la gente nos estaba acompañando.

La Beriso siempre se destacó por conectar con un público muy fiel. ¿Sentís que esa relación cambió con el paso del tiempo o sigue siendo igual de intensa que al principio?

La conexión con el público la sentimos y la vivimos muy de cerca. Creo que es lo que convierte cualquier show en vivo de La Beriso en algo único e irrepetible, algo que hasta el día de hoy continúa siendo muy fuerte cuando escuchas como la gente canta tus canciones...

Musicalmente, ¿en qué sienten que evolucionaron o se animaron a experimentar más en esta década? ¿Hay algo que hoy harían distinto?

Nosotros cada disco tratamos de que sea algo único musicalmente, nunca le dijimos que no a nada, siempre lo que nos propusimos fue estar al servicio de cada canción y de tratar de interpretar lo que el tema pide y de ahí es que siempre nos animamos a andar por muchos géneros. Cada etapa tuvo sus errores y aciertos, tuvo su aprendizaje y eso lo más importante de lo que uno va viviendo.

la beriso (2) La Beriso vuelve a Mendoza. Prensa

Celebran 10 años, pero seguramente ya están pensando en lo que viene. ¿Qué podemos esperar de La Beriso en esta nueva etapa?

De La Beriso siempre se puede esperar cosas nuevas. No somos gente que le guste dormirse en los laureles y, aunque seamos una banda con mucho recorrido, creemos que todavía nos faltan mucho por crecer y por aprender en este camino.

Por último, ¿por qué el mendocino no se puede perder el show del sábado? ¿Que tienen preparado?

Este sábado vamos a celebrar con nuestro amado público mendocino los 10 años de historias, así que va a ser una celebración por todo y estamos muy ansiosos por escuchar las voces de todo Mendoza acompañándonos en este festejo...