Llega Miranda! a Mendoza con nuevas canciones y mucha fiesta: "Siempre es lindo volver..."

Y, ¿cómo es el proceso de selección de los artistas con los que van a colaborar?

Es más trabajo la organización que la música en sí (...) lo hacemos con emoción porque son artistas que nosotros admiramos y los elegimos así, hacemos listas guiadas por nuestro gusto y por nuestra sensatez de personas que sabemos que podemos llegar y van a considerar nuestra propuesta, a eso lo valoramos mucho.

miranda (1) Miranda! en Quilmes Rock. Prensa Miranda

Hablando de valoración, ¿cómo fue el momento en el que los nombraron ganadores del Premio Gardel de Oro?

Lo vivimos con mucha alegría y mucho agradecimiento. Los Premios Gardel siempre nos tuvieron en cuenta desde el inicio, casi siempre nos han premiado, de hecho tenemos como siete álbumes al mejor grupo pop, siempre nos toca. Nos sentimos siempre muy agradecidos, pero el Oro es un lujo y siempre fue un sueño, no nos imaginamos nunca que podíamos llegar a tener un espacio ahí y, sin embargo, nos tocó. Lo tomamos como un premio a la trayectoria, al tratarse de un disco de reversiones, lo consideramos como un reconocimiento a todos los años de carrera. Es un orgullo muy grande sentirnos parte de la familia de la música popular argentina.

Sobre esto del reconocimiento, ¿qué es lo que tiene Miranda que les permite seguir tan vigente y exitosos a pesar de los cambios en las formas de llegar a la gente y la audiencia misma?

Siento que no hay una medición para el éxito de un artista. Puede haber diferentes formas, no necesariamente el que tiene más oyentes en una plataforma es el que corta más tickets en un lugar o no necesariamente el artista que llena estadios en un país, luego llena en todos los países. Nosotros nunca nos obsesionamos con ningún nivel de medición más que con el más simple que se trata de hacer canciones que comuniquen y hagan eco en las personas; eso te hace perdurar y no nos pasa solo a nosotros, sino a muchos artistas, se trata de un valor muy importante aunque no se pueda cuantificar porque te da una trayectoria vigente y la gente misma lo hace.

Sociales Miranda (40).jpg Recuerdo de show de Miranda! Prensa Miranda

Siento que antes eran menos los espacios donde uno podía mostrarse y llegar a mucha gente como radio, televisión o dos festivales; en cambio, ahora hay muchos festivales y no dependes de grandes corporaciones porque Tiktok e Instagram están abiertas a la gente y muchos artistas se dieron a conocer por ahí, algo a lo que nosotros no tuvimos acceso. Ahora se abrió mucho eso y hay muchas maneras de conseguir ese éxito.

Miranda! visita Mendoza nuevamente

Miranda!, la icónica banda argentina referente del pop en Latinoamérica que ha revolucionado la escena en los últimos años, vuelve a Mendoza para presentar parte de su último disco Nuevo Hotel Miranda! El concierto será el viernes 18 de julio, en el Arena Maipú Stadium. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.

Los valores de los tickets son los siguientes:

Campo de pie: $50.000

Platea central: $70.000

Platea media: $60.000

Codo: $50.000 (agotadas)

Platea lateral: $40.000 (agotadas)

En la entrevista con MDZ, Ale Sergi se despidió con una invitación para todos los mendocinos e incentivarlos a formar parte del show: "Los invito, no es obligación, pero les aseguro que nos pasamos un buen rato, es un show para descargar energías porque cantamos canciones para el cuerpo, para bailar, sentir y emocionarse. Es un show de Miranda!, extenso de dos horas donde recorremos todos los éxitos de la banda, pero tenemos temas de baile y varias baladas, hay cambios de vestuario, nuevas visuales y tocamos canciones del Nuevo Hotel Miranda (...) Con Mendoza tenemos un lindo vínculo desde hace muchos años cuando tocamos en una especie de sótano, desde ahí no paramos de ir. Siempre es lindo volver y es una provincia hermosa; los invito que vengan a compartir esa alegría que nosotros sentimos para pasar una buena noche".