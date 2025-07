Backstreet Boys arrasan en Las Vegas con un show impresionante que revive el furor de los 90

Los Backstreet Boys regresaron a Las Vegas con un show que llenó de nostalgia a miles de fanáticos. Después de tres décadas, la banda pop volvió a los escenarios con Into The Millennium, una residencia en The Sphere que revivió sus mejores épocas. La respuesta del público fue tan intensa que sumaron fechas por demanda.

El 11 de julio marcó el inicio de este reencuentro entre los Backstreet Boys y su público en el recinto más moderno de la ciudad. The Sphere, conocido por sus pantallas envolventes y su sonido tridimensional, se convirtió en el espacio ideal para un show que no solo es musical, sino una experiencia que transporta al pasado con un pie en el futuro.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de videos y comentarios sobre la espectacularidad del show. Fans de diferentes edades compartieron sus impresiones en TikTok, donde se observan detalles del escenario y los efectos visuales que acompañan los clásicos como I Want It That Way o Everybody. La energía colectiva del público completó la fiesta.