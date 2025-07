Enrique Iglesias besó a Emilia Mernes en un show y la reacción de la cantante se volvió viral

Es que la cantante acompañó al español para interpretar "Héroe", y en un momento Enrique se acercó a la artista argentina y le dio un beso en la mejilla. Aunque el gesto provocó la euforia del público, a Mernes no pareció agradarle demasiado, ya que rápidamente se alejó.

La reacción de los diferentes usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar y publicaron sus letales opiniones: "Un espanto... Tiene como 50 años, ya estás muy muy viejo para hacerse el galán con una piba tan chica", "Ella re incómoda mal, mira que a Emilia no la banco, pero de seguro la van a bardear a ella", "Mirá que me cae re mal la loca, pero el tipo se pasó tres pueblos".