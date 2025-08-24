La esperada noticia en River que hace sonreír a Gallardo a horas del choque ante Lanús

River visitará este lunes a Lanús con la tan ansiada vuelta de un titular clave en el equipo de Marcelo Gallardo.

Tras la sufrida clasificación ante Libertad, River tendrá un respiro en la Copa Libertadores (la serie de cuartos ante Palmeiras arranca en un mes) y pondrá todos los focos en el torneo Clausura, donde también atraviesa un presente espléndido y es puntero de la Zona B con 11 puntos al cabo de cinco fechas.

Este lunes desde las 21.15, el Millonario visitará a Lanús buscando revalidar la cima del campeonato y lo hará con una gran noticia: Maximiliano Salas recibió el alta médica tras haber superado un fuerte esguince en su rodilla izquierda e integrará la lista de citados para jugar en La Fortaleza.

Una buena para el River de Gallardo: Salas está listo para volver Después de 26 días de inactividad, cuando pidió el cambio a los pocos minutos del inicio del partido ante San Lorenzo por la fecha 3 (fue 0-0 en el Monumental), el delantero ex Racing ya está en condiciones de volver y Marcelo Gallardo piensa seriamente en darle minutos en el duelo frente al Granate.

Maxi Salas lesionado en el piso en River-San Lorenzo Salas se recuperó del esguince de rodilla y sumaría minutos ante Lanús por el Clausura. FotoBaires En principio, el zurdo de 27 años esperará su chance en el banco de suplentes, pero la idea es que ingrese en el complemento para ganar rodaje de cara al encuentro frente a Unión del próximo jueves, donde River se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina.