Golpazo en River: Maximiliano Salas sufrió un esguince de rodilla y ¿se pierde los octavos con Libertad?

Pero claro, en el horizonte aparece el máximo objetivo de River en el semestre y por el que Gallardo decidió invertir muy fuerte en el mercado: la Copa Libertadores . Y es que el jueves 14, es decir, 17 días después de la lesión del ex Racing, el Millonario se medirá ante Libertad en Asunción por los octavos de final del certamen continental.

En los papeles, todo indica que Maximiliano Salas no estará disponible para ese primer duelo en Paraguay salvo que tenga una recuperación en tiempo récord o, en todo caso, el jugador y los médicos del CARP decidan acelerar los tiempos para que pueda sumarse antes. Aunque eso sería arriesgado porque, si el ex Racing se resiente, también podría la definición del 21 de agosto en el Monumental. Una baja más que sensible.