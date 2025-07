¿Chau Russo? Flavio Azzaro, amigo de Riquelme, dijo por qué DT tendría que ir Boca: "El próximo técnico debe ser..."

La derrota ante Huracán en el Ducó sigue generando consecuencias en Boca. Esta vez fue Flavio Azzaro quien encendió la mecha con un comentario que, como suele pasar, dejó más dudas que certezas. El periodista, conocido por su buena relación con Juan Román Riquelme, pidió la salida de Miguel Ángel Russo y dejó un nombre sobre la mesa.

"El próximo técnico de Boca debe ser Luis Zubeldía". Una declaración que, viniendo de Azzaro -y considerando su cercanía con el Consejo de Fútbol-, deja abierta la puerta a muchas interpretaciones.

Luis Zubeldía, el nombre que lanzó Azzaro como candidato, quedó recientemente libre tras su salida del San Pablo de Brasil. El entrenador pampeano dejó el club a mediados de junio luego de 85 partidos al mando, con un saldo de 38 triunfos, 27 empates y 20 derrotas. Su equipo se había clasificado invicto y primero en la Libertadores, pero las tres caídas consecutivas en el Brasileirao precipitaron su salida. Su ciclo terminó de manera oficial el 16 de junio tras una reunión por Zoom.

La crítica de Flavio Azzaro a Russo y a su amigo Juan Román Riquelme "Russo no puede ser más el técnico de Boca, gente. Y ustedes me van a decir: Azzaro, van tres fechas… ¡Chicos, no puede! Todos sabíamos que Russo no estaba para ser el técnico de Boca, pero el responsable de haberlo ido a buscar es Riquelme, como también es el responsable de no haber depurado al plantel", lanzó en su canal de YouTube.

Sobre la situación del entrenador, fue tajante: "No hay manera de que Boca tenga un técnico que no está en condiciones de salud para dirigir. Y no puedo hacerme el boludo, porque lo vemos todos", disparó. Eso sí, también aclaró que Russo no es el principal responsable de esta etapa nefasta.