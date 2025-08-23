Presenta:

Los despiadados memes del triunfo de Rosario Central en el clásico con el golazo de Di María

Con un espectacular gol de Ángel Di María, Rosario Central volvió a ganarle a Newell's y los usuarios en redes no perdieron el tiempo.

MDZ Deportes

Las redes estallaron tras el triunfo de Central en el clásico con gol de Di María.

Fotobaires y redes sociales

Este sábado por la tarde en el Gigante de Arroyito, en el marco de la fecha 6 del torneo Clausura, Rosario Central volvió a ganarle el clásico a Newell's. Fue por 1-0 y, para colmo, gracias a un golazo de tiro libre de Ángel Di María cerca del final, al minuto 82.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales estallaron con los más despiadados memes, muchos relacionados con el Fideo y su espectacular tanto, otros apuntando contra el Ogro Fabbiani, y otros tantos refiriendo a la paternidad del Canalla sobre la Lepra que cada año se agiganta todavía más.

Los mejores memes del triunfo de Rosario Central con el golazo de Di María

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanmaCattena7/status/1959381595359793426&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gianlaurino/status/1959384217764196716&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcosgiacook/status/1959394939189751964&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pericocar1146/status/1959408258671923312&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lvschicagx/status/1959387349785198903&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/edgar_225/status/1959385846957920649&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oreja_mutante/status/1959388654113112137&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BenjatonEDLP/status/1959382780434956316&partner=&hide_thread=false

