Rosario Central recibe a Newell's en Arroyito en una nueva edición del clásico rosarino: hora y TV

Rosario Central, que tiene como as de espadas a una leyenda del fútbol argentino como Ángel Di María, recibirá este sábado a Newell's, una nueva edición del clásico rosarino que corresponde a la sexta fecha del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito con Darío Herrera como juez principal, mientras que en el VAR estará José Carreras y tendrá la televisación de ESPN Premium.

Con Di María como gran figura, Rosario Central busca ampliar el historial en el clásico Rosario Central está teniendo un gran 2025, ya que se afirmó como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino e, incluso, lidera con 42 puntos en la tabla anual junto a River, lo que le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo y pese a ser una verdadera complicación para cualquier oponente, al equipo rosarino le está costando mucho sumar de a tres en este Torneo Clausura, donde solo le pudo ganar como visitante a Lanús, mientras que empató el resto de sus partidos (contra Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).

Newells Rosario Central 2025 Rosario Central y Newell's juegan el clásico de Rosario en el Gigante de Arroyito. Fotobaires Es por esto que el conjunto dirigido por Ariel Holan se encuentra en la quinta posición de la Zona B con siete unidades y por debajo de River, Lanús, San Lorenzo y Vélez.

Newell's va en busca de dar la sorpresa y quedarse con el clásico El presente de Newell's, por su parte, es totalmente distinto, ya que en el primer semestre no pudo conseguir la clasificación a los playoffs del torneo Apertura al terminar noveno en la Zona A.