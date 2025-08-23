Rosario Central recibe a Newell's en Arroyito en una nueva edición del clásico rosarino: hora y TV
Rosario Central y Newell's juegan en el Gigante de Arroyito un nuevo clásico de Rosario, que será el primer de Di María en su vuelta al Canalla.
Rosario Central, que tiene como as de espadas a una leyenda del fútbol argentino como Ángel Di María, recibirá este sábado a Newell's, una nueva edición del clásico rosarino que corresponde a la sexta fecha del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito con Darío Herrera como juez principal, mientras que en el VAR estará José Carreras y tendrá la televisación de ESPN Premium.
Con Di María como gran figura, Rosario Central busca ampliar el historial en el clásico
Rosario Central está teniendo un gran 2025, ya que se afirmó como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino e, incluso, lidera con 42 puntos en la tabla anual junto a River, lo que le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Te Podría Interesar
Sin embargo y pese a ser una verdadera complicación para cualquier oponente, al equipo rosarino le está costando mucho sumar de a tres en este Torneo Clausura, donde solo le pudo ganar como visitante a Lanús, mientras que empató el resto de sus partidos (contra Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).
Es por esto que el conjunto dirigido por Ariel Holan se encuentra en la quinta posición de la Zona B con siete unidades y por debajo de River, Lanús, San Lorenzo y Vélez.
Newell's va en busca de dar la sorpresa y quedarse con el clásico
El presente de Newell's, por su parte, es totalmente distinto, ya que en el primer semestre no pudo conseguir la clasificación a los playoffs del torneo Apertura al terminar noveno en la Zona A.
Ya en este Torneo Clausura, la “Lepra”, que es dirigida por Cristian Fabbiani, solo cosechó seis unidades, lo que lo ubica undécimo en la Zona A. En la última fecha igualó con un equipo de jugadores que suelen ser suplentes frente a Defensa y Justicia, por lo que los titulares llegarán bien descansados a este trascendental partido.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
- Torneo Clausura 2025
- Fecha 6
- Rosario Central – Newell´s
- Estadio: Gigante de Arroyito
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: José Carreras
- Hora: 17:30. TV: ESPN Premium
Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Emanuel Coronel; Franco Ibarra, Federico Navarro; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Newell's: Juan Espínola; Ángelo Martino, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Alejo Montero; Franco Orozco, Ever Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Fuente: NA