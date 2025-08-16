La escalofriante lesión que sufrió un juvenil de Rosario Central ante Riestra: se perdería el Mundial Sub 20

Rosario Central empató 1-1 con Deportivo Riestra , pero el partido en el Gigante de Arroyito tuvo un momento de máxima tensión con la lesión de una de las joyas del Canalla, que salió entre lágrimas y preocupa a la Selección Argentina Sub 20 .

El gol de Alejo Véliz parecía encaminar la tarde-noche de Central en la antesala del clásico rosarino. Sin embargo, lo que vino después cambió todo: una de las lesiones más duras del año en el fútbol argentino.

El que la padeció fue Juan Giménez, defensor juvenil de apenas 19 años, que terminó entre lágrimas tras un intento de cierre defensivo. En la acción, el zaguero se trabó solo la rodilla izquierda contra el césped y no pudo volver a levantarse.

La imagen impactó a todos en el Gigante. Carlos Quintana y el arquero Jorge Broun corrieron a asistirlo y hasta lo abrazaron para contener su llanto. El juvenil, considerado una de las promesas más firmes del fútbol argentino, debió salir con asistencia médica inmediata.

Los primeros diagnósticos hablan de una posible rotura de ligamentos cruzados, lo que lo dejaría al menos ocho meses fuera de las canchas. La confirmación llegará tras los estudios médicos programados para este domingo.

Durísimo golpe para Rosario Central y la Selección argentina Sub 20

El abrazo de Quintana a Juan Giménez El gesto de Carlos Quintana: se acercó a darle un abrazo al juvenil y luego se lo vio conmocionado durante el juego. Foto: captura de TV

El golpe es doble: además de perderse lo que resta del año con el Canalla, Giménez quedaría afuera del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Diego Placente, DT de la Selección juvenil, lo tenía en la mira como una fija para integrar la lista de convocados.

El torneo se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, pero todo indica que Giménez no podrá estar. Un mazazo para el juvenil que ya había tenido pasos por las selecciones menores y que ahora deberá enfocarse en la recuperación.