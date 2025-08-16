Presenta:

Deportes

|

Lionel Messi

Con un golazo y una asistencia de Lionel Messi en su regreso, Inter Miami le ganó 3-1 a Los Ángeles Galaxy

Cuando la visita había empatado tras los ingresos de Messi y De Paul en el segundo tiempo, La Pulga frotó la lámpara y el Inter Miami derrotó a LA Galaxy.

Diego Bautista

Diego Bautista

El golazo de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami

Apple TV
Luego de recuperarse de la lesión, Lionel Messi convirtió un tanto y dio una asistencia en poco más de 45.&nbsp;

Luego de recuperarse de la lesión, Lionel Messi convirtió un tanto y dio una asistencia en poco más de 45'. 

@InterMiamiCF

Inter Miami volvió a sonreír en la MLS y lo hizo de la mano de Lionel Messi, que regresó tras una lesión muscular y fue la gran figura en el 3-1 frente a Los Ángeles Galaxy. El equipo de Javier Mascherano se impuso con los tantos de Jordi Alba, el propio Messi y Luis Suárez, en el Chase Stadium.

El arranque del partido tuvo a Luis Suárez como protagonista, con chances claras que no pudo concretar. El dominio local era total, hasta que a la media hora apareció Jordi Alba, sorprendiendo por la derecha tras un pase de Busquets para abrir el marcador.

Te Podría Interesar

Definición a lo Messi de Jordi Alba para el 1-0 de Inter Miami

Golazo de Jordi Alba para que Inter Miami se ponga en ventaja

Golazo de Jordi Alba para que Inter Miami se ponga en ventaja

En el entretiempo, Mascherano mandó a la cancha a Messi y Rodrigo De Paul. El rosarino tardó poco en encender la noche: primero probó de volea y luego empezó a filtrar pases de gol. Sin embargo, la visita igualó con una gran acción individual de Joseph Paintsil.

PORTADA Los ingresos de Messi y De Paul en Inter Miami

PORTADA Los ingresos de Messi y De Paul en Inter Miami.

El empate fue apenas un paréntesis. A los pocos minutos, Messi recibió de De Paul, dejó en el camino a dos rivales y definió de zurda contra un palo para el 2-1 que desató la locura. Y como si fuera poco, regaló un taco sensacional para habilitar a Suárez, que liquidó el partido.

Messi convirtió un golazo para darle el triunfo de Inter Miami

El golazo de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami

El golazo de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami

Exquisita asistencia de taco de Messi para el 3-1 de Luis Suárez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/M10GOAT/status/1956891037496213794&partner=&hide_thread=false

El regreso de Messi no pudo ser mejor: gol, asistencia y una sociedad cada vez más aceitada con Suárez y De Paul. Ahora, Inter Miami apunta a los cuartos de final de la Leagues Cup ante Tigres de México el próximo miércoles, antes de volver a la MLS contra DC United.

El minuto a minuto de Inter Miami vs LA Galaxy

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas