Con un golazo y una asistencia de Lionel Messi en su regreso, Inter Miami le ganó 3-1 a Los Ángeles Galaxy

Cuando la visita había empatado tras los ingresos de Messi y De Paul en el segundo tiempo, La Pulga frotó la lámpara y el Inter Miami derrotó a LA Galaxy.

Luego de recuperarse de la lesión, Lionel Messi convirtió un tanto y dio una asistencia en poco más de 45'.

El golazo de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami

Inter Miami volvió a sonreír en la MLS y lo hizo de la mano de Lionel Messi, que regresó tras una lesión muscular y fue la gran figura en el 3-1 frente a Los Ángeles Galaxy. El equipo de Javier Mascherano se impuso con los tantos de Jordi Alba, el propio Messi y Luis Suárez, en el Chase Stadium.

El arranque del partido tuvo a Luis Suárez como protagonista, con chances claras que no pudo concretar. El dominio local era total, hasta que a la media hora apareció Jordi Alba, sorprendiendo por la derecha tras un pase de Busquets para abrir el marcador.

Definición a lo Messi de Jordi Alba para el 1-0 de Inter Miami Golazo de Jordi Alba para que Inter Miami se ponga en ventaja Golazo de Jordi Alba para que Inter Miami se ponga en ventaja @MLSes En el entretiempo, Mascherano mandó a la cancha a Messi y Rodrigo De Paul. El rosarino tardó poco en encender la noche: primero probó de volea y luego empezó a filtrar pases de gol. Sin embargo, la visita igualó con una gran acción individual de Joseph Paintsil.

PORTADA Los ingresos de Messi y De Paul en Inter Miami PORTADA Los ingresos de Messi y De Paul en Inter Miami. Apple TV El empate fue apenas un paréntesis. A los pocos minutos, Messi recibió de De Paul, dejó en el camino a dos rivales y definió de zurda contra un palo para el 2-1 que desató la locura. Y como si fuera poco, regaló un taco sensacional para habilitar a Suárez, que liquidó el partido.

Messi convirtió un golazo para darle el triunfo de Inter Miami El golazo de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami El golazo de Lionel Messi para el 2-1 de Inter Miami Apple TV Exquisita asistencia de taco de Messi para el 3-1 de Luis Suárez Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/M10GOAT/status/1956891037496213794&partner=&hide_thread=false GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL SUAREZ 3-1



@TheKusamarian pic.twitter.com/nofaaBv5nu — Messi World (@M10GOAT) August 17, 2025 El regreso de Messi no pudo ser mejor: gol, asistencia y una sociedad cada vez más aceitada con Suárez y De Paul. Ahora, Inter Miami apunta a los cuartos de final de la Leagues Cup ante Tigres de México el próximo miércoles, antes de volver a la MLS contra DC United.