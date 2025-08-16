Con un golazo y una asistencia de Lionel Messi en su regreso, Inter Miami le ganó 3-1 a Los Ángeles Galaxy
Cuando la visita había empatado tras los ingresos de Messi y De Paul en el segundo tiempo, La Pulga frotó la lámpara y el Inter Miami derrotó a LA Galaxy.
Inter Miami volvió a sonreír en la MLS y lo hizo de la mano de Lionel Messi, que regresó tras una lesión muscular y fue la gran figura en el 3-1 frente a Los Ángeles Galaxy. El equipo de Javier Mascherano se impuso con los tantos de Jordi Alba, el propio Messi y Luis Suárez, en el Chase Stadium.
El arranque del partido tuvo a Luis Suárez como protagonista, con chances claras que no pudo concretar. El dominio local era total, hasta que a la media hora apareció Jordi Alba, sorprendiendo por la derecha tras un pase de Busquets para abrir el marcador.
Te Podría Interesar
Definición a lo Messi de Jordi Alba para el 1-0 de Inter Miami
En el entretiempo, Mascherano mandó a la cancha a Messi y Rodrigo De Paul. El rosarino tardó poco en encender la noche: primero probó de volea y luego empezó a filtrar pases de gol. Sin embargo, la visita igualó con una gran acción individual de Joseph Paintsil.
El empate fue apenas un paréntesis. A los pocos minutos, Messi recibió de De Paul, dejó en el camino a dos rivales y definió de zurda contra un palo para el 2-1 que desató la locura. Y como si fuera poco, regaló un taco sensacional para habilitar a Suárez, que liquidó el partido.
Messi convirtió un golazo para darle el triunfo de Inter Miami
Exquisita asistencia de taco de Messi para el 3-1 de Luis Suárez
El regreso de Messi no pudo ser mejor: gol, asistencia y una sociedad cada vez más aceitada con Suárez y De Paul. Ahora, Inter Miami apunta a los cuartos de final de la Leagues Cup ante Tigres de México el próximo miércoles, antes de volver a la MLS contra DC United.