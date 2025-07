Con otro gol de penal de Di María, Rosario Central le ganó a Lanús en el regreso del público visitante

Lanús, que había mostrado algunos momentos de presión alta y combinaciones interesantes en el inicio del segundo tiempo, no pudo aprovechar sus ocasiones y se desordenó tras quedarse con uno menos. Mauricio Pellegrino movió el banco, pero sus variantes no lograron torcer el rumbo de un equipo que todavía no encuentra regularidad en este arranque de torneo.

Lo que viene para Rosario Central y para Lanús

Con este triunfo, Rosario Central suma su segunda victoria consecutiva tras haber superado a Godoy Cruz en el debut. El equipo rosarino se ilusiona con pelear arriba y, sobre todo, con volver a ser protagonista en la Liga Profesional. En la próxima fecha, recibirá a San Martín de San Juan, mientras que Lanús visitará a Sarmiento en Junín con la obligación de levantar cabeza y sumar por primera vez de a tres.

