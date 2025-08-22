Videos: los polémicos fallos de Lobo Medina y el VAR que privaron a Independiente Rivadavia de vencer a Tigre

El 1-1 en Victoria dejó mucha bronca en Independiente Rivadavia, que se sintió perjudicado por dos intervenciones clave del VAR y las decisiones de Lobo Medina.

El siempre cuestionado Luis Lobo Medina y el VAR (Nazareno Arasa) tuvieron mucho trabajo en Victoria. ¿El perjudicado? Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia lo tenía en el bolsillo en Victoria, pero en el sexto minuto de descuento un polémico penal cobrado por Lobo Medina, tras la revisión de Nazareno Arasa en el VAR, le dio vida a Tigre. El Azul ya saboreaba un triunfazo, sin embargo la decisión arbitral encendió la bronca y lo dejó con un empate con sabor a poco.

En el primer tiempo, a los 25 minutos, Luciano Gómez sorprendió con un derechazo desde afuera del área que se le escurrió al arquero Felipe Zenobio y terminó en gol. Sin embargo, tras varios minutos de revisión, la jugada fue anulada por una mano previa del uruguayo Leonard Costa, en un fallo muy discutido.

Ya en el complemento, Franco Amarfil puso en ventaja a la Lepra con un bombazo desde la medialuna, tras un rebote, que fue chequeado por posible offside pero finalmente convalidado.

La gran polémica de la noche llegó en el sexto minuto de descuento: Jabes Saralegui cayó en el área tras un cruce con Thomas Ortega y, tras otra larga revisión, Lobo Medina sancionó penal para Tigre. La jugada dejó muchas dudas, ya que pareció que el delantero local buscó el contacto. Finalmente, Braian "Chaco" Martínez lo transformó en gol para decretar el 1-1 final.