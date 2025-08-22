Exfutbolista y comentarista de ESPN, durísimo con Independiente: "Hubo complicidad entre el club y la Policía"

A la espera de la decisión final de la Conmebol , tras haber cancelado el encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, el miércoles, por los gravísimos episodios de violencia que se registraron entre ambas hinchadas , continúan las repercusiones y las opiniones al respecto de todos los protagonistas.

Esta vez, quien dejó su análisis de los violentos hechos sucedidos en el Libertadores de América fue un exfutbolista de la U de Chile , que nació en Mendoza, hizo inferiores en River Plate, vivió los momentos más importantes de su carrera en el fútbol chileno y hoy es comentarista de la cadena deportiva ESPN de ese país. Se trata del exdelantero Diego Rivarola , que se retiró en 2011 luego de ganar la Sudamericana con aquel equipazo de Jorge Sampaoli .

El mendocino no se guardó nada y criticó duramente a la dirigencia del Rojo, con Nestor Grindetti , su presidente, a la cabeza y sentenció: "El local es el responsable de la organización del evento. Yo no quiero justificar el comportamiento de ninguna de las dos hinchadas, lo que si a mí me parece que, para que haya llegado a este punto, hay una complicidad clara entre el club y la Policía. Porque no podés permitir que tu hinchada, la hinchada local logre en algún momento, y después de una hora y media de partido... con la cantidad de policías que había, porque no llegaron y entraron inmediatamente, se tardaron mucho. No me vas a decir que no hay ninguna autoridad, ningún policía, que pueda intervenir ante esa situación o llamar para que no se genere. Yo ahí encuentro lo grave. Fue una cacería".

Por otro lado, Rivarola contó cómo lo vivió desde la cabina de la cancha de Independiente y dijo: "Desde la cancha vimos mucho menos de lo que realmente fue. Desde las cabinas no alcanzábamos a ver la popular donde estaban los hinchas de Universidad de Chile. Fue una de las transmisiones más difíciles que me ha tocado hacer porque teníamos que explicar algo que no veíamos, además era pésimo el internet que teníamos, nos llegaba todo tipo de noticias tarde y no sabíamos cuál era verdad y cuál era mentira. Fue muy complejo".

Y agregó sobre el momento de los hechos: "Lo que sí notamos fueron unas corridas desde el minuto 15 más o menos, de la propia popular de Independiente. Lo veíamos de reojo mientras comentábamos el partido, pero no sabíamos qué pasaba. En el camino nos fuimos enterando. Ha sido una brutalidad. A mi lo que me llamó la atención fue la cantidad de policías y guardias de seguridad que había, y que haya pasado esto. Pero afuero, porque adentro era otra cosa. Había muy pocos. Enfrente nuestro había cinco policías que no se movieron nunca, ni en el peor de los momentos de los incidentes".

Al mismo tiempo, el ex delantero de la U expresó su opinión sobre los dirigentes, a quien señala como los responsables de todo lo que sucedió y a quienes critica por las declaraciones posteriores: "Independiente es el local, es el organizador del evento y es el principal responsable. Obviamente que el actuar de los dirigentes escapa a la realidad. Hoy los puntos, el partido, pasan a un segundo plano cuando hay riesgo de vida, tantos lesionados, muchas familias. No estoy justificando porque tampoco son pobres angelitos los hinchas de la U. Esto llego a un punto de salvajismo y es lo más grave".

Y sentenció: "Se pudo haber evitado, pudo haber sido muchísimo peor esto. Estuvimos al borde de que fuera un caos".

La entrevista completa con Diego Rivarola