Se suspendió el duelo entre Independiente y Platense por el Clausura tras los graves incidentes en la Copa

Aprevide suspendió el partido de Independiente ante Platense tras los incidentes con la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El partido del domingo entre Independiente y Platense por la sexta fecha de la Zona B del torneo Clausura no se jugará. La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso la suspensión y reprogramación del encuentro por la sexta fecha de la Liga Profesional tras los gravísimos incidentes del miércoles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Aunque la Justicia, a través del Juzgado de Garantías N°3 a cargo de José Luis Arabito, había habilitado la posibilidad de jugar sin público o en otra sede, la resolución de la Aprevide modificó el escenario.

El comunicado oficial de Independiente Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1959048312280973442&partner=&hide_thread=false Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la https://t.co/SpWmFhkdDB para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga.



Los socios e hinchas de… pic.twitter.com/p4vUNoiWB4 — C. A. Independiente (@Independiente) August 23, 2025 "Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la A.Pre.Vi.De para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga. Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo", comunicó el club.

Luego de la inspección realizada este jueves por la Municipalidad de Avellaneda en el estadio y en medio de la investigación judicial, la Aprevide presentó su informe a la Liga Profesional y resolvió la suspensión del partido entre Independiente y Platense.

Este viernes, la Fiscalía N°4 de Avellaneda -que investiga los incidentes ocurridos el miércoles en el Libertadores de América entre barras del Rojo y de Universidad de Chile- había solicitado que el club no pueda jugar en su estadio con público. En base a ese pedido, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de José Luis Arabito, había autorizado al equipo de Avellaneda a disputar el encuentro en su cancha pero a puertas cerradas, con la posibilidad de habilitar público en caso de mudar la localía.