Difunden el audio del VAR en el polémico penal a Racing ante Peñarol: qué falta vieron
El VAR respaldó la decisión del árbitro colombiano en Racing-Peñarol y explicó qué contacto observaron en la jugada de Maravilla Martínez.
En Avellaneda se definía todo: Racing necesitaba ganar y Peñarol defendía su ventaja. En el tramo final llegó la acción más discutida de la serie rioplatense de octavos de final de la Copa Libertadores que terminó definiendo la historia. Y ahora salió a la luz el audio del VAR.
El partido estaba 1-1 en el Cilindro y al Carbonero le alcanzaba con ese resultado para pasar de ronda. A los 80 minutos, Adrián “Maravilla” Martínez cayó dentro del área tras un forcejeo con Emanuel Gularte y Wilmar Roldán no dudó: penal para la Academia. La decisión desató la furia de los uruguayos y abrió el debate en toda Sudamérica.
El audio VAR de Racing vs Peñarol en la jugada del penal a Maravilla
Este miércoles, la Conmebol difundió el audio del VAR para transparentar la jugada. En el registro, el árbitro asistente de video, el chileno Juan Lara, justifica la sanción: “El jugador 17 (Gularte) se despreocupa del balón, coloca el antebrazo en la nuca y carga por la espalda al atacante. Es una acción imprudente”. Tras chequear distintos ángulos y velocidades, confirmaron la decisión de campo sin llamar al juez a revisión.
En el propio audio, se escucha: “Perfecto, ahí está. Tiene el antebrazo en la nuca y además la carga por la espalda. Se despreocupa totalmente del balón el defensor. Está chequeado Wilmar (Cabrera)”, le informan a Roldán desde la cabina de VAR.
El audio aclara que el contacto más determinante fue abajo, cuando la rodilla derecha de Emanuel Gularte impacta con la pierna de Maravilla Martínez, más que la carga con el brazo. El defensor apoya el brazo y con ese toque de rodilla evita que el delantero llegue a la pelota. Martínez siente el roce y se deja caer: un “penalcito”, discutible pero no escandaloso. Lo llamativo es que en la revisión del VAR no advirtieron ese contacto bajo, clave para entender la falta, ya que muchas veces un roce no derriba del todo pero igual desestabiliza y constituye infracción.