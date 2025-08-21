Cristian Fabbiani reveló el pedido que les hizo a los jugadores de Newell's para el clásico ante Central: "Tenemos que..."

Cristian Fabbiani se refirió al pedido que le hizo a sus dirigidos de cara al clásico de Rosario que se disputará este sábado en Arroyito.

Este semana la ciudad de Rosario se paraliza por completo. El sábado a las 17 horas en el Gigante de Arroyito por la sexta fecha del torneo Clausura, el Rosario Central de Ariel Holan y el Newell’s de Cristian Fabbiani disputarán una nueva edición del clásico rosarino

Este será un clásico más que especial para el Ogro, debido a que será el primero que vivirá desde el banco de los suplentes como entrenador de la Lepra, ya que el último que se disputó lo tuvo que mirar desde afuera. Y unos días más tarde, luego la victoria por 2-1 del Canalla, Mariano Soso, el DT en ese entonces, fue despedido de su cargo y en su lugar asumió el ex DT de Riestra.

A tan solo tres días del duelo en Arroyito, Fabbiani contó cómo se prepara para afrontar el clásico ante la Academia: "Desde que llegué soy feliz. A mí no me cambian los resultados. Sigo trabajando, sé donde estoy y lo disfruto. Ahora se viene el clásico y tenemos una semana para disfrutar", reflexionó.

El pedido de Cristian Fabbiani a los jugadores de Newell’s previo al clásico ogro fabbiani riestra 44w343.jpg Cristian Fabbiani palpitó el clásico de Rosario. Por otro lado, el Ogro Fabbiani reveló el pedido que les hizo a sus dirigidos y también les intentó sacar un poco de presión antes del partido más importante del año: "Se formó una familia y se hace todo muy fácil. Los jugadores más grandes que tengo llevan el barco, entonces no se me complica tanto para gestionar. Newell’s es un club muy grande con mucha historia. Esta es la semana más linda que vamos a tener nosotros del año. No tenemos que llegar con presión, tenemos que disfrutar”, lanzó.