Video: tras los incidentes, apareció el polémico Bebote Álvarez y apuntó contra la dirigencia de Independiente

El ex barra de Independiente señaló a Grindetti, Ritondo y organismos de seguridad como responsables de los disturbios en Avellaneda.

Pablo Bebote Álvarez, exlíder de la barra brava de Independiente, volvió a aparecer públicamente tras los violentos incidentes que obligaron a suspender el partido entre el equipo de Avellaneda y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En un video difundido en redes sociales, apuntó con dureza contra la actual dirigencia.

Qué dijo "Bebote" Álvarez tras los incidentes En su mensaje, Álvarez responsabilizó al presidente Néstor Grindetti, al diputado Cristian Ritondo y a otros dirigentes a los que vinculó con “la herencia del moyanismo”. También cuestionó a la Aprevide, a la que acusó de complicidad con la dirigencia y de ser “un organismo ensobrado” que, según él, protege intereses privados mientras desatiende la seguridad de los hinchas.

El ex barra brava señaló que la habilitación de público visitante fue el factor principal que derivó en los graves disturbios. Además, criticó la ausencia de la tradicional red de contención en la tribuna visitante, al remarcar que esa medida habría evitado los ataques entre hinchadas.

independiente universidad de chile incidentes 3 Los graves incidentes desatados anoche en una de las tribunas del Libertadores de América, estadio de Independiente. EFE Álvarez también responsabilizó al comisario distrital de Avellaneda-Lanús por no prever la magnitud de los hechos, pese a contar con los recursos para hacerlo. A su entender, las fallas en la organización pusieron en riesgo la vida de los asistentes y podrían haber derivado en una tragedia con víctimas fatales.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre el impacto que estos sucesos podrían tener en la institución y exigió a la Justicia investigar a fondo: “Espero que los responsables de esta masacre, desde la cúpula de la Comisión Directiva, vayan presos”.