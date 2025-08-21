Quiénes son y cómo se encuentran los heridos durante la batalla entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile: hay uno grave
Los hinchas del conjunto chileno que resultaron heridos permanecen bajo atención médica en distintos hospitales.
El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido debido a los graves incidentes protagonizados por hinchas de ambos equipos en las tribunas. Según pudo confirmar la agencia NA, los heridos del conjunto chileno permanecen bajo atención médica en distintos hospitales.
Cómo se encuentran los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos
Hospital Fiorito
- Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.
- Jaime Mora: cirugía por fractura.
- Pablo Mora: politraumatismo.
- Brayan Martínez: apuñalado.
- Ignacio Castro: sutura en la cabeza.
- Diego Trujillo: politraumatismo.
- Sebastián Aliste: politraumatismo.
- Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.
- Hian Abreu: politraumatismo.
- Carlos Mesa: politraumatismo.
- Román Silva: politraumatismo.
- Victoria Niera: politraumatismo.
Te Podría Interesar
Hospital Presidente Perón
- Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.
- Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.
- Renato Urbina: traumatismo de cráneo.
Hospital Wilde
- Joaquín Vaina, politraumatismo.
- Rubén Torres: politraumatismo.
- José Acuiada: politraumatismo.
- Patricio Valenzuela: politraumatismo.