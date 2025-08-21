El lamento del entrenador de Tigres tras la eliminación ante el Inter Miami de Messi: "Fueron dos jugadas..."

Guido Pizarro, DT de Tigres de México, analizó la eliminación de su equipo en la Leagues Cup ante las Garzas de Javier Mascherano

Guido Pizarro, DT de Tigres, analizó la eliminación de su equipo ante el Inter Miami

El entrenador del Tigres, Guido Pizarro, lamentó este miércoles que dos jugadas "desafortunadas" que acabaron en penalti en contra definieran el partido de cuartos de final de la Leagues Cup ante el Inter Miami, que acabó con la derrota por 2-1 del conjunto mexicano.

"En lineas generales en la segunda mitad fuimos mejores. En esas jugadas se llevaron el partido", dijo Pizarro sobre las dos penas máximas cobradas por el árbitro, a raíz de dos balones que golpearon en la mano del defensa Javier Aquino.

"Sinceramente creo que a la vista de todos puede ser riguroso (exagerado). Todos estábamos molestos", agregó el entrenador argentino.

El último penalti, convertido por Luis Suárez en el minuto 89, significó el segundo tanto para el Inter Miami, que desequilibró el encuentro a favor de 'Las Garzas'.

Este resultado marca la eliminación de Tigres de la Leagues Cup, un torneo del que se despide tras dos victorias y una derrota en la fase de grupos, a lo que se suma la derrota de este miércoles en Miami.