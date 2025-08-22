Un juvenil de Rosario Central chocó en la previa del clásico con Newell's y fue asistido por Ángel Di María

El futbolista de Rosario Central Kevin Gutiérrez chocó contra un camión a la altura del kilómetro 284 de la Autopista Rosario-Buenos Aires.

Un futbolista de Rosario Central protagonizó un violento choque este viernes por la mañana cuando se dirigía al entrenamiento. Se trata del juvenil Kevin Gutiérrez, quien fue asistido por sus compañeros. Como consecuencia del siniestro, el futbolista debió ser trasladado a un centro de salud.

Video: así quedó el auto del jugador de Rosario Central Chocó un jugador de Rosario Central El hecho ocurrió este viernes por la mañana, a la altura del kilómetro 284 de la Autopista Rosario-Buenos Aires. Allí, el jugador de 19 años chocó contra un camión.

Varios compañeros, entre los que se encontraban Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Carlos Quintana, Jaminton Campaz, Juan Manuel Elordi, Axel Werner y Emanuel Coronel, que también iban camino a la práctica, asistieron al juvenil de 19 años.

Como consecuencia del impacto, Gutiérrez sufrió un traumatismo de cráneo y un corte en el rostro. Por lo tanto, fue trasladado al Sanatorio Mapaci, donde se encuentra en observación.

El comunicado de Rosario Central “El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad”, informó el “Canalla” a través de su cuenta de X.