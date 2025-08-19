Un camión impactó contra el guardarraíl en dirección al centro porteño, a la altura de Ciudad Universitaria, por lo que cortaron el tránsito en la zona.

Tras el choque, los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad acudieron a la zona del incidente.

Este martes por la madrugada, un camión protagonizó un siniestro vial al chocar contra el guardarraíl de la avenida Cantilo, a la altura de Ciudad Universitaria, en el barrio porteño de Núñez.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, una persona llamó al 911 para alertar sobre la presencia de un vehículo de gran porte detenido en el lugar tras haber impactado contra la estructura vial. De inmediato, el personal de la Comisaría Vecinal 13B se trasladó hasta el punto del accidente para coordinar las tareas de encauzamiento del tránsito y garantizar la seguridad de la zona afectada.

Mirá el video del camión que chocó en Núñez Grave choque de un camión en Núñez: caos vehicular y operativo policial El conductor del camión, cuya identidad se desconoce públicamente, logró salir del camión por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. Luego, los profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendieron al chofer, que no requirió traslado hospitalario.

Las imágenes del hecho, compartidas en redes sociales por automovilistas que pasaban por la zona, muestran el estado del vehículo tras el impacto. La cabina del camión terminó completamente destruida, lo que generó preocupación entre los testigos que presenciaron el operativo.

Por el momento, no se confirmaron las causas del accidente ni si hubo participación de factores externos o fallas mecánicas.