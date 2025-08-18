El envenenador de Las Cañitas: el desgarrador relato del dueño de uno de los perros que murió

En diálogo con los medios, Ulises reveló fuertes detalles sobre la muerte de su perro. Por ahora, se contabilizan diez casos de envenenamiento de animales.

En los últimos días, los vecinos del barrio porteño de Las Cañitas se vieron conmocionados por varios casos de envenenamiento de mascotas. En diálogo con los medios, el dueño de un perro que falleció intoxicado reveló fuertes detalles sobre el caso que mantiene en vilo a la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi mujer lo sacó a pasear entre las 12 y 12.30 de la noche. En uno de los árboles, él ingiere algo y empieza a presentar temblor en las patitas y se desvanece”, indicó Ulises, dueño de Román, en diálogo con TN. “Tenía mucha espuma en la boca. Llegó a casa agonizando”, agregó el hombre. Y expresó, con dolor: “No sabíamos cómo reanimarlo. Hicimos todo lo que pudimos”.

Según mencionó, en un principio creyeron que se trató de una muerte natural. Pero luego, a través del grupo de WhatsApp de los vecinos, descubrieron que a otro animales le había pasado lo mismo. “Ahí asociamos que se trataba de un envenenamiento. A raíz de eso hicimos la denuncia en la comisaría. Nos dijeron que ya había otra denuncia efectuada”, manifestó Ulises.

Cómo avanza la causa Tras las denuncias, la Comisaría Vecinal 14B, junto a Bomberos de la Ciudad y personal de Espacio Público e Higiene Urbana, intervinieron en el caso. Si bien todavía no encontraron elementos sospechosos, ya se abrió una investigación judicial a cargo del fiscal Matías Hugo De Santis.

perros Las Cañitas X Por el momento, se contabilizan diez casos de envenenamiento de animales. También se detectaron varias aves muertas en la zona donde se reportaron los incidentes.