Preocupación en dos barrios porteños por un supuesto "mata perros" que tiene a los vecinos aterrados

Vecinos de los barrios porteños de Belgrano y Las Cañitas reportan la existencia de un posible "mata-perros" después de que tres animales fallecieran en los últimos días producto de un envenenamiento. Los residentes de la zona realizaron una denuncia a partir de varios casos que ya se encuentran bajo investigación.

El aumento de los episodios generó preocupación entre los vecinos, luego de que un perro llamado Román muriera envenenado. Fue el primero en llamar la atención. Su dueña relató que lo paseaba por la calle Arce cuando ocurrió el hecho y, a raíz de eso, la mascota perdió la vida. Según explicó, el animal se desmayó, comenzó a largar espuma por la boca y, pocos minutos después, murió.

Más tarde, la mujer descubrió a través de un grupo de WhatsApp que no se trataba del único caso en la zona. Allí conoció otros hechos similares al suyo, con mascotas de diferentes vecinos del barrio. Uno de ellos incluso sufrió el envenenamiento de sus dos perros, que lograron sobrevivir.

La investigación por la causa de los envenenamientos Tras las denuncias, la Comisaría Vecinal 14B, junto a Bomberos de la Ciudad y personal de Espacio Público e Higiene Urbana, intervinieron en el caso. Si bien todavía no encontraron elementos sospechosos, ya se abrió una investigación judicial a cargo del fiscal Matías Hugo De Santis.