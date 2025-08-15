Indignación y tristeza: encontraron 7 perros desnutridos y encadenados en Godoy Cruz

Desde hace años Los perros desnutridos y atados en Godoy Cruz. y a la par se han organizado cientos de asociaciones para cuidar y proteger a los animales abandonados. Este es el caso de “Ángeles de 4 patas” que desde hace años rescata perros en Mendoza.

El último caso del refugio del refugio “Ángeles de 4 patas” causó tristeza e indignación los usuarios de internet por el estado lamentable en el que encontraron 7 perros en la zona del piedemonte de Godoy Cruz .

Según los administradores del refugio, los 7 perros estaban encadenados , desnutridos y casi deshidratados. “Están expuestos a temperaturas muy bajas acá en el piedemonte, al Zonda”, denunciaron en un video que se viralizó.

En las imágenes se ve como los canes se muestran agradecidos por el alimento y el agua que les llevan los proteccionistas. Además, no ladran ni son agresivos a pesar de estar atados.

"Hoy nos avisaron de 7 perritos abandonados y maltratados porque en el estado que estaban era maltrato ,desnutridos, atados con cadenas. Uno de ellos el del video tiene la cadena incrustada en el cuello aparentemente de hace mucho porque se le ha echo carne y no lo pudimos sacar", explicaron en las redes sociales.

Según trascendidos, los perros estaban bajo el cuidado de dos personas que vivían en el lugar pero que ya no están en la zona.

Cómo colaborar

El refugio del refugio “Ángeles de 4 patas” necesita ayuda para poder asistir a los perros que llegan. Para colaborar con dinero en efectivo se puede hacer una transferencia a CONGO.DIARIO.SAL o llamar al 2615453574. Además, estó la opción de apadrinar al refugio.

También se puede ayudar con donaciones: