Escándalo: denuncian que hay animales abandonados en el ex Aquarium de Mar del Plata

El intendente de la ciudad costera de Mar del Plata denunció el abandono de los animales en el Aquarium y solicitó una inspección urgente.

Las imágenes de los animales en el Aquarium de Mar del Plata las difundió el propio intendente.

Un insólito hecho se registró en la ciudad costera tras la difusión de imágenes de animales abandonados en el ex Aquarium de Mar del Plata, que cerró hace cinco meses. A raíz de esto, el intendente Guillermo Montenegro, solicitó la intervención inmediata de la Dirección de Maltrato Animal.

Todo comenzó con la viralización de fotos en las que se observa a delfines y lobos marinos en sus respectivos espacios, con agua sucia y ambientes deteriorados, lo que evidencia un claro abandono.

Imágenes aéreas del Aquarium de Mar del Plata abandonado @dronmardelplata En su cuenta oficial de X, Montenegro expresó: "Graves denuncias en el ex Aquarium. Desde el Municipio ordené a la Dirección de Maltrato Animal actuar de inmediato. Estamos presentando una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica. Si las pruebas lo confirman, pediremos una cautelar de cuidado integral. En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal".

La denuncia del intendente de Mar del Plata El intendente ya solicitó la intervención de la Dirección de Maltrato Animal. @gmontenegro_ok Sobre la situación también se expresó el directivo de la Fundación Fauna Argentina, Juan Antonio Lorenzani, quien afirmó: "Lo que se puede observar es el abandono no solamente del lugar, sino de los delfines. A simple vista el agua está verdosa y los animales en aparente abandono. Las imágenes hablan por sí solas".

El cierre del ex Aquarium de Mar del Plata y una falsa promesa El Aquarium de Mar del Plata, que cerró el pasado 31 de marzo, estaba cerca de cumplir 32 años desde su apertura en 1993. El cierre se produjo por la falta de acuerdo en el alquiler entre la firma Grupo Dolphin, propietaria desde 2018, y los dueños del predio.