Apareció un "pez triste" en el último streaming del Conicet en Mar del Plata y devastó a los fans

Este domingo termina el streaming de los científicos del Conicet sobre la misión del Schmidt Ocean Institute, y un "pez triste" sorprendió a la audiencia.

La misión científica encabezada por el Schmidt Ocean Institute, en colaboración con investigadores del Conicet y otros centros de estudio argentinos, termina este domingo 10 de agosto con la última transmisión en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata.

Durante varias semanas, la expedición capturó la atención de más de 20 mil personas que siguieron simultáneamente el streaming a través del canal de YouTube del instituto, desatando una ola de tristeza, agradecimiento y momentos de humor en la comunidad virtual.

La jornada final comenzó en la madrugada con la última inmersión del robot submarino ROV SuBastian, que exploró profundidades de hasta 3.900 metros. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando los científicos encontraron un pez en el fondo marino, bautizado al instante como el “pez triste” por los espectadores en el chat, quienes bromeaban con su expresión melancólica ante el cierre de la misión.