Javier Milei volvió a fracasar frente al streaming del Conicet: los números

El presidente Javier Milei volvió a sufrir un cimbronazo digital el viernes por la noche, cuando su cadena nacional en YouTube quedó muy lejos del récord de audiencia que logró el streaming del Conicet desde el fondo del mar.

Mientras el presidente apenas sumó unos pocos miles de vistas, la expedición desde el fondo del mar argentino arrasó al igual que en las últimas semanas, dejando en evidencia el desinterés popular por el mensaje oficial. El mandatario no alcanzó ni el 1% de las visualizaciones que logró una de las últimas emisiones de la expedición científica.

En concreto, la cadena nacional llegó a 6.604 visualizaciones por YouTube una hora después de su finalización, una de las últimas transmisiones de la misión "Talud Continental IV" superó las 920.000 vistas.

La diferencia de números resulta controvertida al tratarse de una cadena especial para el Gobierno, dado que Milei salió a defender su plan económico y lanzó un anuncio para blindar el equilibrio fiscal. Sin embargo, apenas superó las 6.000 visualizaciones.

Por su parte, las imágenes de la expedición marina a casi 4.000 metros de profundidad han llegado en los últimos días a 300.000, 500.000 e incluso 900.000 vistas.

El éxito de la transmisión del Conicet generó un fuerte debate en redes sobre el financiamiento público de las investigaciones científicas de calidad y sobre el consumo de streaming, que ahora cobra más fuerza al compararse con las métricas del mensaje oficial.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el streaming de los científicos supera a Milei. Días atrás, le ganó a la entrevista de Milei por Neura. Además, lograron superar en espectadores en simultáneo a TN, C5N y La Nación+, que en ese momento cubrían la agenda política.