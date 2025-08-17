Tragedia en Santa Fe: cuatro obreros murieron al caer desde un noveno piso de un edificio en construcción

Cuatro trabajadores murieron y uno resultó gravemente herido tras la caída de un montacargas desde un noveno piso en una obra en construcción en Santa Fe.

De los cinco obreros uno sobrevivió. Aún se encuentra en grave estado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Un trágico accidente laboral conmocionó este domingo a la provincia de Santa Fe. Cuatro obreros fallecieron y un quinto resultó herido de gravedad luego de que un montacargas se desplomara desde un noveno piso en una obra en construcción ubicada en calle San Carlos al 1000, en la ciudad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario.

Según informaron las autoridades, los cinco trabajadores se encontraban dentro del montacargas cuando la estructura cedió y cayó al vacío. Tres de los obreros murieron en el acto, mientras que los dos restantes fueron trasladados de urgencia al hospital. Sin embargo, uno de ellos falleció camino al centro de salud.

El único sobreviviente, en estado crítico, fue derivado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permanece internado bajo pronóstico reservado. La periodista local, Fiama Debiazzi confirmó a TN que los médicos intentan estabilizarlo.

El rescate de las víctimas estuvo a cargo de los Bomberos Zapadores de Santa Fe, quienes trabajaron en el lugar durante varias horas para retirar los cuerpos y asistir a los heridos.