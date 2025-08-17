Encontraron un cuerpo calcinado con la cara tapada en Santa Fe y los detalles son escabrosos

El cuerpo fue hallado en una zona rural en Monte Vera, Santa Fe. La víctima estaba atada de manos, con la cabeza tapada y calcinada.

Un estremecedor descubrimiento se llevó a cabo en una zona rural de Monte Vera, al norte de Santa Fe. Allí, la Policía local recibió un llamado que alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo calcinado, maniatado y con la cabeza cubierta, en una especie de zanja.

El hecho fue notificado a través de un llamado al 911, donde se informó sobre la víctima encontrada entre Monte Vera y Recreo. En el lugar se desplegó el Comando Radioeléctrico junto a la Agrupación Cuerpos.

En este hallazgo, los efectivos pudieron observar que el cuerpo presentaba quemaduras casi totales en distintas partes, además de tener la cara cubierta y estar maniatado. Si bien no lograron identificar a esta persona, según medios locales se estimó que tendría entre 20 y 25 años. De todas formas, subrayaron que, dado el estado del cuerpo, sería muy difícil lograr una identificación.

A cargo del caso quedó el fiscal de Homicidios, Diego Iglesias, quien inició la recolección de pruebas para determinar la causa de la muerte y cómo fue abandonado el cuerpo en esta zona rural. Además, dispuso un perímetro en el área, prohibió el ingreso y solicitó la intervención de la Policía de Santa Fe.