Murieron 3 personas tras un violento tiroteo en un restaurante de Nueva York: hay varios heridos
En este tiroteo masivo, ocurrido en la madrugada de este domingo, se contaron once víctimas, de las cuales tres fallecieron.
Tres personas murieron y hay ocho heridos luego de un tiroteo masivo en el área de Crown Heights de Brooklyn, Nueva York. En el lugar se montó un importante operativo policial.
Tras múltiples llamados al 911, los agentes llegaron al restaurante ubicado en el número 903 de la avenida Franklin aproximadamente a las 3:27 de la madrugada del domingo (horario local), según informó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York a The Mirror US. Al llegar, encontraron a varias personas con heridas de bala.
El video del operativo policial tras el tiroteo
Al momento, identificaron a 11 víctimas, con edades de entre los 27 y los 61 años, de acuerdo a lo trascendido por el Departamento de Policía de Nueva York en una conferencia de prensa. Entre ellas se encuentran ocho hombres y tres mujeres.
Tres de ellos fueron declarados muertos, incluyendo un hombre de 27 años, otro de 35 y otro de edad desconocida. Esto ocurre después de que un sospechoso adolescente fuera arrestado tras el incidente que no estaría relacionado con el que sucedió en Times Square días atrás.