Murieron 3 personas tras un violento tiroteo en un restaurante de Nueva York: hay varios heridos

En este tiroteo masivo, ocurrido en la madrugada de este domingo, se contaron once víctimas, de las cuales tres fallecieron.

Tres personas murieron y hay ocho heridos luego de un tiroteo masivo en el área de Crown Heights de Brooklyn, Nueva York. En el lugar se montó un importante operativo policial.

Tras múltiples llamados al 911, los agentes llegaron al restaurante ubicado en el número 903 de la avenida Franklin aproximadamente a las 3:27 de la madrugada del domingo (horario local), según informó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York a The Mirror US. Al llegar, encontraron a varias personas con heridas de bala.

El video del operativo policial tras el tiroteo Nueva York Revolucionada Tras El Tiroteo En Un Restaurante Al momento, identificaron a 11 víctimas, con edades de entre los 27 y los 61 años, de acuerdo a lo trascendido por el Departamento de Policía de Nueva York en una conferencia de prensa. Entre ellas se encuentran ocho hombres y tres mujeres.