La misión de los sacerdotes argentinos en Gaza en medio del conflicto
Junto al padre Gabriel Romanelli, quien fue herido en un ataque, la monja María Maravillas de Jesús asiste a los más necesitados en medio de la guerra en Gaza.
En un contexto de extrema violencia, sacerdotes argentinos de la Congregación del Verbo Encarnado continúan con su labor pastoral en la Franja de Gaza. Uno de ellos, el padre Gabriel Romanelli, resultó herido en un ataque israelí.
Quiénes son los sacerdotes argentinos en medio de la Franja de Gaza
Romanelli se encuentra en la única capilla católica de la región, acompañado por otro sacerdote argentino de su congregación, Carlos Ferrero. Junto a ellos, dos monjas de la misma orden, la peruana María Emperatriz y la argentina María Maravillas de Jesús, asisten a niños con discapacidad y personas de la tercera edad.
Un informe de Newsweek Argentina también destaca la labor de otro sacerdote argentino, el padre Marcelo Gallardo, homónimo del reconocido entrenador de fútbol. Gallardo, quien fue el primer compatriota en llegar a Medio Oriente en 1993, divide sus tareas entre Belén (Cisjordania) y Jerusalén.