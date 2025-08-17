La misión de los sacerdotes argentinos en Gaza en medio del conflicto

Quiénes son los sacerdotes argentinos en medio de la Franja de Gaza

Romanelli se encuentra en la única capilla católica de la región, acompañado por otro sacerdote argentino de su congregación, Carlos Ferrero. Junto a ellos, dos monjas de la misma orden, la peruana María Emperatriz y la argentina María Maravillas de Jesús, asisten a niños con discapacidad y personas de la tercera edad.