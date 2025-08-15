Donald Trump avisa a Israel que está a favor de que periodistas entren a Gaza

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a Israel, sobre la entrada de periodistas en la Franja de Gaza: "me gustaría que sucediera".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "(le) gustaría" que Israel permitiera la entrada de periodistas a la Franja de Gaza, unas declaraciones realizadas días después de que el Ejército israelí haya matado a seis reporteros en un ataque dirigido contra una tienda reservada a medios en la ciudad de Gaza.

"Me gustaría que ocurriera. No me importaría que los periodistas fueran (a Gaza)", ha señalado al ser preguntado sobre si presionaría a su aliado en Oriente Próximo para que permita el acceso de periodistas al enclave palestino.

El inquilino de la Casa Blanca ha agregado desde el Despacho Oval que "es una situación muy peligrosa, como saben, para un periodista, pero me gustaría que así fuera".

El Ejército de Israel mató el pasado domingo a seis periodistas, incluido el destacado reportero Anas al Sharif y otros cuatro compañeros de la cadena de televisión qatarí Al Yazira, que se encontraban en una tienda reservada para medios en ciudad de Gaza.

Israel justificó su ataque en Franja de Gaza Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justificaron este ataque "deliberado" asegurando que Al Sharif --cuyo trabajo en la Franja de Gaza le valió el pasado año el Premio Pulitzer-- era en realidad miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), un extremo negado por el reportero y por la cadena y al que Israel ya ha recurrido en anteriores bombardeos.