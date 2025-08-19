Tragedia: murió otro obrero que cayó desde un noveno piso de un edificio en construcción en Santa Fe

Ya son cinco los obreros que fallecieron tras la caída de un montacargas desde un noveno piso en una obra en construcción en Santa Fe.

Un trágico hecho conmocionó a la provincia de Santa Fe. El domingo, cinco obreros cayeron desde un noveno piso en una obra en construcción ubicada en calle San Carlos al 1000, en la ciudad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario.

Según informaron las autoridades, los cinco trabajadores se encontraban dentro del montacargas cuando la estructura cedió y cayó al vacío. Tres de los obreros murieron en el acto, mientras que los dos restantes fueron trasladados de urgencia al hospital. Sin embargo, uno de ellos falleció camino al centro de salud.

El otro obrero fue derivado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. El trabajador se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva. Allí, le habían diagnosticado fractura de pelvis y lesiones graves en miembros superiores e inferiores. Lamentablemente, el lunes, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Quiénes son las víctimas de la tragedia Las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Ezequiel Aquino (30 años), Lucas Agustín Palacio (25), Alexis Ramón María Cettour (25), Axel Maximiliano Vanwelle (25) y Fernando Guerra (27).